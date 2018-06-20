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Это не Playstation: Тимошенко анонсировала свое участие в президентских выборах

20.06.2018 19:40
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Это не Playstation: Тимошенко анонсировала свое участие в президентских выборах

Руководитель партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что будет принимать участие в президентских выборах в 2019 году, передает replyua.net.

«Я намерена баллотироваться на пост президента Украины. Однако баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation, а это настоящие изменения, которых ждет страна», — заявила политик в ходе видеоконференции в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, Тимошенко озвучила план действий на случай победы. «Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум. На нем я предложу принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, который будет способствовать демонополизации власти. С одной стороны – она должна стать сильнее в плане выполнения стратегий, а с другой стороны – сделать правильно организованной и сбалансированной, чтобы она была подконтрольной обществу», — пояснила она. 



Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, Тимошенко
 
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