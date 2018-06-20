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На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека

20.06.2018 20:00
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На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека

Вчера на КПВВ «Станица Луганская» при пересечении линии разграничения в очереди на подконтрольную Украине территорию скончались два человека.

Харьковская правозащитная группа обнародовала свидетельство очевидца, в котором сказано: «На КПВВ Станица Луганская при пересечении линии разграничения из ОРЛО в сторону Украины несли на носилках двух людей, которые были накрыты и несли их ногами вперед. Скорее всего, они были умершими. Скорее всего, не выдержали жару и медленный пропуск через КПВВ. Пропуск занимает, как правило, не менее 5 часов. Еще около десяти людям в очереди было плохо. Этим гражданам помощь оказывали военные и представители Красного Креста. Украинские военные постоянно загоняют всю очередь под навес, а там духота, которую молодежь не выдерживает, не то, чтобы бабушки 80-ти лет».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, умерли, переселенцы, Станица Луганская, КПВВ
 
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