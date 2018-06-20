Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Осторожно, сальмонелла»: в Тернопольской области массовое отравление людей

20.06.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Осторожно, сальмонелла»: в Тернопольской области массовое отравление людей

Как информирует replyua.net, в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области во вторник, 19 июня сообщили, что в регионе посетители заведения общественного питания массово отравились курятиной. Согласно данным ведомства, это случилось в городе Борщев, где за помощью врачей обратились десять человек.

После проведения лабораторных исследований стало известно, что в мясе курицы был выявлен возбудитель сальмонеллы. По данному факту правоохранительные органы начали уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Согласно действующему в Украине законодательству, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или же ограничения свободы на срок до трех лет. 



Теги: Донбасс, отравление, сальмонеллез, Тернопольская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх