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Освобождение Сенцова: Денисова попросила Москалькову обратиться к Путину
Российская сторона упорно игнорирует Киев в вопросах освобождения украинца
Украинской омбудсмен Людмила Денисова попросила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ Владимиру Путину просьбой освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила Facebook.
В письме она указала, что Украина сомневается в нормальном состоянии здоровья украинского политзаключенного, а российская сторона не предоставила документальное подтверждение его удовлетворительного самочувствия.
"…прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации Путину", – говорится в письме.
Как сегодня стало известно, у Путина даже не знают, жив ли Сенцов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получал никакой информации о состоянии здоровья украинца, за ситуацией вокруг которого следит весь мир.
Также Денисова сообщила, что обратилась к МККК по политзаключенным. По ее словам, руководство региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове отказалось содействовать ей в вопросе посещения политзаключенных, и она написала им письмо.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, освобождение, политзаключенные
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