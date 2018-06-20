Освобождение Сенцова: Денисова попросила Москалькову обратиться к Путину

20.06.2018 17:10

Российская сторона упорно игнорирует Киев в вопросах освобождения украинца

Украинской омбудсмен Людмила Денисова попросила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ Владимиру Путину просьбой освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила Facebook.

В письме она указала, что Украина сомневается в нормальном состоянии здоровья украинского политзаключенного, а российская сторона не предоставила документальное подтверждение его удовлетворительного самочувствия.

"…прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации Путину", – говорится в письме.

Как сегодня стало известно, у Путина даже не знают, жив ли Сенцов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получал никакой информации о состоянии здоровья украинца, за ситуацией вокруг которого следит весь мир.

Также Денисова сообщила, что обратилась к МККК по политзаключенным. По ее словам, руководство региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове отказалось содействовать ей в вопросе посещения политзаключенных, и она написала им письмо.

Источник: https://www.segodnya.ua