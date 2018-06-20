Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Розенко рассказал о повышении пенсии для миллиона украинцев с 1 июля

20.06.2018 15:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Розенко рассказал о повышении пенсии для миллиона украинцев с 1 июля

Уже с первого июля порядка одного миллиона пенсионеров в Украине получат повышенные пенсии.

Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире одной из радиостанций сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает 20 июня пресс-служба Кабинета Министров Украины. В тексте сообщения сказано, что перерасчет выплат произойдет для тех пенсионеров, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума. «С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 млн украинцев», – сказано в сообщении.

По словам Розенко, следующее повышение пенсий состоится с 1 декабря. Чиновник правительства добавил, что после этого повышения минимальная пенсия в Украине составит фактически 1500 грн. 

Также вице-премьер сообщил, что, если в бюджете Пенсионного фонда появится дополнительный ресурс, Кабмин попробует внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как это было сделано в октябре прошлого года. 



Теги: Донбасс, пенсия, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх