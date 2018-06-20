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Скандальный генерал Литвин стал послом Украины в Армении
Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Петра Литвина на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения. Как передает rreplyua.net, документ соответствующего содержания был опубликован пресс-службой главы государства.
Отметим, что 51-летний Петр Литвин – это младший брат генерала армии Николая и бывшего председателя Верховной Рады, нардепа Владимира Литвина. С мая 2012 года является главой 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Генералу Литвину не один раз предъявляли обвинения в бегстве и предательстве украинских военнослужащих под Иловайском. В том числе, брат генерала - Николай Литвин, на момент "Иловайского котла" руководил Госпогранслужбой Украины. При этом генерал Петр Литвин, командовавший сектором «Д» в зоне АТО, по данным тогдашнего комбата «Днепр-1» Юрия Березы, покинул бойцов, не сообщив о прорыве колонны российских войск через границу.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Армения, посол
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