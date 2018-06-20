Ученый из РФ забил тревогу: Крым – это черная дыра для России, полуостров может умереть

20.06.2018 07:10

Незаконно аннексированный страной-агрессором Российской Федерацией Крымский полуостров оказался на грани экологической катастрофы.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, горный инженер-гидрогеолог, оппозиционер Юрий Медовар заявил, что полуостров испытывает острую потребность в питьевой и просто пресной воде. В ряде районов объявлен режим чрезвычайной ситуации. Оккупационные власти были вынуждены признать: Крым без днепровской воды фактически должен выживать за счет собственных скудных ресурсов, которых с каждым днем все меньше.



В частности, Медовар заявил: «Надо было строить не Крымский мост, а акведук». Отвечая на вопрос о том, насколько опасна ситуация для полуострова, оппозиционер ответил: «Проблема воды в Крыму – это проблема номер один. В связи с эксплуатацией подземных вод идет подтягивание вод из нижних подземных солоноватых горизонтов, и вскоре эту воду будет пить нельзя. Все, ребята, вы попали по полной программе. Воды из Днепра нет. Раньше в Крыму даже рис выращивали, а сейчас уже ничего не выращивают. Почвы меняют свои свойства, почвы опять становятся солончаковыми, а на солончаках ничего не растет. Вариант один – только днепровская вода, только Северо-Крымский канал. Это спасение Крыма. Кроме того, это еще и самый дешевый вариант – есть канал, ничего строить уже не надо».



Когда журналист спросил ученого, что Кремль мог бы предложить Украине взамен на воду из Днепра, тот ответил: «Это вы спросите у Кремля. Я не знаю, что он может предложить. Наверное, убраться с Донбасса. А еще лучше – вернуть Крым обратно, чтобы больше не париться с ним. Для нас, для России Крым – это черная дыра. Туда деньги идут как в бездонную бочку. Они нужны для самой России, для ее нужд. У нас своих проблем выше крыши». Напоследок у оппозиционера спросили: «Что будет происходить с Крымом дальше»? Медовар ответил: «Знаете, есть такое понятие – климакс у женщины. У природы тоже есть «климакс». После «климакса» экосистема уже не может сама себя продуктивно самовоспроизводить. И она заканчивает свое существование».