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В Броварах горит пятиэтажка: идет эвакуация жильцов

20.06.2018 16:10
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В Броварах горит пятиэтажка: идет эвакуация жильцов

В Броварах Киевской области горит пятиэтажный дом, на данный момент спасатели проводят эвакуацию жителей.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщили, что пожар в Броварах возник на крыше пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. В ведомстве добавили: «По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия также находятся сотрудники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Бровары, пожар, эвакуация
 
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