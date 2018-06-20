В Славянске ликвидировали наркопритон и плантацию конопли

20.06.2018 20:15

Полиция Славянска ликвидировала наркопритон.

Во время операции, его хозяин с женой и двумя товарищами были дома и находились под действием наркотиков.

Хозяин изготовил наркотик, который собравшиеся испытали на себе. В доме злоумышленника изъяты наркотические средства и предметы для их производства и потребления.

Также в результате санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 290 кустов конопли со следами культивации и готовую к употреблению марихуану.

Всего по указанным фактам открыты три уголовных производства: за содержание притона, за выращивание содержащих наркотик растений и за незаконное обращение с наркотическими средствами.

Источник: http://zi.dn.ua