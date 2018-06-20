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В Славянске ликвидировали наркопритон и плантацию конопли
20.06.2018 20:15
Полиция Славянска ликвидировала наркопритон.
Во время операции, его хозяин с женой и двумя товарищами были дома и находились под действием наркотиков.
Хозяин изготовил наркотик, который собравшиеся испытали на себе. В доме злоумышленника изъяты наркотические средства и предметы для их производства и потребления.
Также в результате санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 290 кустов конопли со следами культивации и готовую к употреблению марихуану.
Всего по указанным фактам открыты три уголовных производства: за содержание притона, за выращивание содержащих наркотик растений и за незаконное обращение с наркотическими средствами.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, наркотики, конопля
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