В Украине могут существенно повысить штрафы за езду без ремня

20.06.2018 18:45

Законопроект о повышении штрафов за езду без ремня безопасности уже зарегистрирован в Верховной Раде. По инициативе 25 народных депутатов предлагается повысить размер штрафа до 850 грн.



Законопроект под номером 8492 «О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)» зарегистрировали 18 июня. Об этом сообщают «Вести».



«Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет лишь 51 грн. Мизерное наказание побуждает водителей и пассажиров нарушать правила дорожного движения и пренебрегать собственной безопасностью», — заявили в «Центре демократии и верховенства права», активисты которого также стали инициаторами законопроекта в рамках кампании «За безопасные дороги».

Источник: http://zi.dn.ua