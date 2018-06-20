- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ10:50
- Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон10:35
- В ВР оценили вероятность новой атаки Путина в Украине10:18
- «Мост открыли, обещали…»: отдыхающие в шоке от космических цен в Крыму10:04
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны09:48
- На Буковине 20 неизвестных напали на погранотряд: есть раненые09:33
- «Осторожно, сальмонелла»: в Тернопольской области массовое отравление людей09:15
- Оборонный бюджет: Сенат США выделил Украине 200 миллионов08:40
- На сколько поднимут цены после увеличения минималки07:48
В ВР оценили вероятность новой атаки Путина в Украине
На сегодняшний день нельзя исключать вероятность нового военного вторжения России в Украину для пробития сухопутного коридора в оккупированный Крым, но в данном случае она получит ощутимый ответ.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил один из лидеров крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.
«Поведение Путина вообще-то непредсказуемо, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это будет очень неразумно и бесперспективно. Все-таки Украина уже не в таком состоянии, как в 2014 году. Поэтому, прежде чем решиться на такое, он должен в уме просчитать, сколько «грузов 200» придется доставлять к себе на родину, какова будет реакция в мире и в самой России. Одним словом – это маловероятно», - сказал он.
В то же время Мустафа Джемилев напомнил, что в 2014 году существовала похожая опасность со стороны оккупантов, однако тогда их остановили украинские добровольцы. «А на сегодняшний день украинская армия - в ряду наилучших в мире», - добавил политик.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Верховная Рада
- "Чтобы никто не растырил и не своровал", - Путин объяснил, почему не хочет давать деньги на ремонт дорог в аннексированном Севастополе
- Мнение: Путин - заложник, а РФ ждет распад
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям
- "После Крыма и Донбасса Россия потеряла Украину навсегда", - известный российский журналист рассказал, чего Путин после войны с Украиной так и не понял
- Ни стыда ни совести: Путин ждет, что "Украина встанет на ноги и будет строить свое будущее с Россией"
- Путин судорожно пытается спасти лицо
- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон10:35
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны09:48
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»21:12
- Новое доказательство агрессии: под Краснодоном на видео попала колонна российских "Дозоров"20:47
- Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков19:55
- Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек19:29
- В «МГБ ЛНР» заявили о предотвращении, «организованного Украиной теракта»19:04
- Тело российского наемника с позывным «Шрам» найдено на берегу реки18:42
- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ10:50
- Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон10:35
- В ВР оценили вероятность новой атаки Путина в Украине10:18
- «Мост открыли, обещали…»: отдыхающие в шоке от космических цен в Крыму10:04
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны09:48
- На Буковине 20 неизвестных напали на погранотряд: есть раненые09:33
- «Осторожно, сальмонелла»: в Тернопольской области массовое отравление людей09:15
- Оборонный бюджет: Сенат США выделил Украине 200 миллионов08:40
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков