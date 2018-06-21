Из Харькова запустили лоукост-авиарейс в Катовице

21.06.2018 10:30

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 20 июня запустила международный авиарейс из Харькова в Катовице (Польша), сообщает Новое время.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова - в 20:55, приземление в Польше - в 22:10 по местному времени. Продолжительность пути составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 799 грн.

Отмечается, что Катовице стал вторым открытым направлением Wizz Air из аэропорта Харьков. В ноябре этого года компания намерена запустить рейс Харьков - Вена.