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Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу
Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает apostrophe.ua.
По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. "Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.
Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.
В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, Крым, Керчь, мост, СНБО, ФСБ, ракетный комплекс, оккупанты, РФ
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