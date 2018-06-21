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Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу

21.06.2018 11:08
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Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу

Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает apostrophe.ua.

По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. "Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.

Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.

В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, Крым, Керчь, мост, СНБО, ФСБ, ракетный комплекс, оккупанты, РФ
 
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