Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить

21.06.2018 13:52

В Госфискальной службе напомнили о порядке уплаты налога. Украинцы до 1 июля получат уведомления Государственной фискальной службы (ГФС) о сумме налога на недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передает segodnya.ua.

Налог на недвижимость необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления. Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, но законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества:

60 квадратных метров для квартир независимо от их количества;

120 квадратных метров для жилых домов;

180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).

Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов – 600 квадратных метров.

Льготы не распространяются на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.

В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога – с 3% до 1,5%.

По состоянию на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель был в 4 раза ниже – около 30 млн грн.

Напомним, в 2017 году украинцы стали платить больше налогов за "лишние" квадратные метры. Увеличение поступлений по налогу на жилье, по данным налоговиков, произошло, в частности, из-за роста минимальной зарплаты.

Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года.