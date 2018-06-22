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5 методов гибридной войны Владимира Путина против Украины

22.06.2018 07:10
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5 методов гибридной войны Владимира Путина против Украины

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук рассказал о пяти основных способах ведения гибридной войны, которые использует Россия. Об этом рассказал OBOZREVATEL.

По мнению депутата, эти способы могут быть использованы для вмешательства в выборы президента Украины. Первый и второй — это финансовая и информационная поддержка пророссийского кандидата. РФ воспользуется этими вариантами, так как не сможет противостоять Украине, странам ЕС и тем более США ни экономически, ни в военном смысле.

«Поэтому они используют присущий для Путина, как старого КГБиста и всего его окружения, метод спецопераций. Который в частности содержит элементы усиления влияния, через поддержку информационную и финансовую тех кандидатов, которые после избрания могли бы рассчитаться пророссийской политикой», — говорит Тетерук.

Третий способ — дестабилизация обстановки в Украине, путем обострения ситуации на востоке страны. Этот вариант почти невозможен, так как, по прошествии 4 лет войны, украинцы категорически не приемлют «русский мир», а попросту — ненавидят.

«Мы выхаркиваем этот „русский мир“ с кровью. И я не думаю, что любое военное вторжение будет возможным, потому что это будут несоразмерные потери, как со стороны РФ, так и со стороны русскоязычного населения, которое будет первым принимать удар», — заявил нардеп.

Четвертый способ — обширные кибератаки на украинские госучреждения, банковские системы, министерства и ведомства. На сегодняшний день, считает Тетерук, благодаря поддержке западных партнеров украинские специалисты учатся оказывать противодействие такого рода агрессии.

Пятый способ — это военный переворот, который Путин уже пытался осуществить «руками» Надежды Савченко, которая в свою очередь подталкивала воинов АТО на радикальные действия. Однако, СБУ пресекла эти попытки еще в процессе подготовки.

«Не стоит забывать, что определенные народные депутаты, вроде Савченко, которые находились два года под полным контролем и влиянием российских властей, были подготовлены морально и в других контекстах, к активным действиям по свержению, а потом захвату власти», — сказал он.

Подводя итоги всего сказанного, Андрей Тетерук заявил, что прекрасно осознавая все угрозы, которые исходят от путинской России «мы <…> упорно работаем над тем чтобы усиливать наш сектор безопасности, нивелировать угрозы и не допустить успешной реализации любого из этих методов в масштабе гибридной агрессии».

 

Источник:  https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
 
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