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На Україну насувається нове лихо, постраждають усі: коли чекати удару
Після магнітної бурі, яка накрила Землю в понеділок, 18 червня, такі магнітні збурення очікуються 28 і 29 червня. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця, пише Украина Online.
За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року були зареєстровані минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливою п’ятибальною шкалою. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.
Всього за 2018 рік було зареєстровано 12 днів з обуреннями магнітних полів – десь у п’ять разів менше, ніж за минулий рік. За інформацією дослідників лабораторії, зниження загального рівня геомагнітної активності пов’язано з різким зниженням сонячної активності, яка в даний час планки 11-річного мінімуму.
Нагадаємо, як передавала Politeka, попередні бурі були зафіксовані 2 червня, 6 і 7 травня, а найбільша з початку 2018 року — 20 квітня. До цього подібної інтенсивності в максимумі досягав лише один шторм в цьому році, що стався в ніч з 18 на 19 березня, однак тривалість максимальної фази тоді склала лише близько 2,5 години, відзначають астрономи.
Щоб уберегти себе від негативного впливу магнітної бурі необхідно:
Виключити алкоголь, нікотин і високу фізичну активність.
Мати під рукою лікарські засоби «екстреного реагування» на випадок загострення хронічних захворювань (особливо сердечникам).
Не різко підніматися з ліжка вранці (особливо це стосується гіпотоніків).
Приймати аспірин щоб уникнути утворення тромбів (не забувайте консультуватися у лікаря – наприклад, при виразковій хворобі і гастриті аспірин протипоказаний).
При безсонні, нервозності, підвищеному почутті тривоги – настій евкаліпта, валеріана, меліса, пустирник і сік алое (воно не завадить всім метеозалежним).
Їжте в період бурі – рибу, овочі та каші.
Забезпечити повноцінний, міцний сон.
Посилити прийом природних антиоксидантів (замініть каву зеленим чаєм).
Пити більше рідини для зниження в’язкості крові.
Приймати ванни з травами/маслами і контрастний душ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, жара, магнитная буря
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