Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать

22.06.2018 14:49

Украинцы продолжают страдать от постоянных атак змей

Так, 21 июня только во Львовской области за помощью к медикам после укуса змеи обратились четыре человека.

Об этом сообщила ГСЧС во Львовской области.

В сообщении говорится, что в 14:30 в Службу спасения «101» поступил звонок от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1979 года рождения. Сообщается, что жительницу Закарпатской области змея укусила за третий палец левой кисти.

Вечером в Сколевскую ЦРБ поступили еще три человека, которые стали жертвами атак змей. Среди них две женщины 1994 и 1947 года рождения, а также девушка 2003 года рождения.

В последнее время в Украине участились случаи змеиных атак на людей, поэтому, чтобы избежать проблем, следует прислушаться к советам экспертов.

Специалисты рекомендуют при походе в лес или сад надевать высокие резиновые сапоги или ботинки. Ходить в лес в шортах нельзя. Также следует надеть брюки и перчатки.

Если вы увидели змею, то не стоит играть с огнем. Нельзя брать ее руками за хвост, наступать на нее ногами, замахиваться палкой. Просто уйдите подальше от места, где вы видели змею.

Если вы заметили змею на садовом участке, то знайте, что так просто вашу территорию она не покинет, ей нужно «помочь». Для этого достаточно выкосить траву на участке, и змея сама уползет.

Помните также, что змея сама не нападает на человека. Почти все случаи укусов змеями — это следствие прямого нападения человека на нее.

Напомним, в Киевской области девушку укусила змея во время купания в Днепре на городском пляже.

Происшествие случилось в Переяслав-Хмельницком.

Как сообщила заместитель главного врача центральной районной больницы Лариса Кузьменчук, 23-летнюю местную жительницу госпитализировали в реанимацию.

«Анатоксин против змеиного яда для пострадавшей немедленно был доставлен из Киева. Пациентка чувствует себя нормально», — отмечается в сообщении.

Какое именно пресмыкающееся укусило девушку за пятку, не установлено.

Как передавала Politeka, эксперты предупреждают украинцев, что изменение климата в Украине дало толчок к повышению активности ядовитых змей. Хуже всего пока приходится жителям Днепра.

Источник: https://politeka.net



