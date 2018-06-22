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Украинцев внесут в "газовые списки": что это значит
В Украине будет создана единая база абонентов-потребителей природного газа. Такую поправку к заключительным положениям проекта закона о нацбезопасности поддержали члены профильного парламентского комитета, сообщает LIGA.net.
Как пояснил секретарь комитета Иван Винник, это тоже вопрос национальной безопасности. Единая база позволит "Нафтогазу" получить информацию обо всех потребителях газа.
Винник отметил, что пока вся информация о потребителях есть только у облгазов. "Облгазы принадлежат олигархам и государство таким образом теряет десятки млрд грн в год из-за злоупотреблений", - пояснил он.
Государственная компания поставляет голубое топливо газсбытам, а уже те – населению. Проблема в том, что не все деньги, которые украинцы платят за потребленное голубое топливо, возвращаются в "Нафтогаз".
Компании объясняют это тем, что украинцы газ использовали, но не заплатили за него. При этом должников они не называют, ссылаясь на защиту персональных данных. Как показала проверка в Кировоградской области, газ по низким ценам доставляли в том числе и на десятки фейковых адресов. Несуществующие семьи потребляли газа значительно больше нормы, за счет этого их удалось вычислить.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ
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