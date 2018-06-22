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В аннексированном Крыму объявлена чрезвычайная ситуация
22.06.2018 19:30
В 2 районах аннексированного Крыма из-за сильной засухи объявили чрезвычайную ситуацию.
Сильнее всего от нее страдают Джанкойский и Красноперекопский районы. До этого на полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. В конце мая оккупационный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более миллиарда рублей — это более 400 млн грн.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, засуха, чрезвычайная ситуация
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