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В День скорби и памяти жертв войны Порошенко обратился к украинцам
Президент Украины Петр Порошенко сегодня, в День скорби и памяти жертв войны заявил, что украинский народ преодолеет все испытания и построит мощную, демократическую, европейскую страну.
Так, глава государства отметил: «В этот день 77 лет назад начался кровавый период Второй мировой войны. В жестоком противостоянии бывших союзников — сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов — погибли десятки миллионов людей».
По словам Порошенко, «украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма и приближение общей победы антигитлеровской коалиции, эта горькая правда не оставляет нас».
Украинский глава уточнил, что почти каждая украинская семья потеряла родных и близких на войне, при вражеской оккупации, в концлагерях, от голода и сталинских репрессий.
Порошенко уточнил: «Верю, что вместе мы достойно преодолеем все испытания на выбранном пути и построим мощное, демократическое, европейское Украинское государство».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, обращение, Порошенко
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