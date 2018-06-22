В Кабмине анонсировали резкое повышение зарплаты: стали известны громкие подробности

22.06.2018 17:38

Украинское правительство выступило с заявлением о том, что в стране нужно повысить размер минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен, причем сделать это готово «уже сегодня».

Как передает replyua.net, об этом сказал в интервью изданию «Деловая столица» глава Минсоцполитики Андрей Рева. «Минимальную зарплату правительство должно поднимать… Сегодня человек менее чем за 8-9 тысяч гривен работать нигде не будет. А «минималка» – 3700 грн. Таким образом, нужно надо сделать то, что говорит наука - резко повысить», - сказал Рева.



Также высокопоставленный чиновник добавил, что в настоящее время этот шаг не принят, так как существует противодействие на политическом уровне. «С моей точки зрения, во всяком случае можно до 5 тыс. поднимать минимальную зарплату уже сегодня», - подчеркнул министр.



Ранее средства массовой информации сообщали, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уверен в возможности повышения минимальной зарплаты в Украине до 4200 гривен уже до конца текущего года.