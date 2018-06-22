- В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»11:34
- В Киеве неизвестные бросили коктейли Молотова в помещение «Ощадбанк»10:24
- Деньги появились: в Украине не исключили внеплановое повышение пенсий10:05
- Украинцев внесут в "газовые списки": что это значит09:47
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Порошенко отменил запрет на въезд в Украину Москальковой07:47
- Погода на июль: украинцев ждет множество сюрпризов07:24
- 5 методов гибридной войны Владимира Путина против Украины07:10
- СБУ могут разрешить блокировать сайты без суда20:38
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
В Киеве неизвестные бросили коктейли Молотова в помещение «Ощадбанк»
Сегодня ночью в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение отделения «Ощадбанка».
Так, местные СМИ отмечают: «Ночью в помещении Сбербанка взорвалось неизвестное устройство».
По данным киевской полиции, в 03:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.
На место происшествия прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате инцидента никто не пострадал.
По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
Сейчас, обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, поджог, Ощадбанк
- Сегодня ночью посольство России в Киеве попытались поджечь (ВИДЕО)
- Фотособытия недели (12-18 марта). Митинги, кораблики и пьянка
- В Донецк прибыл Хуг, а в Киев - Нуланд
- Под угрозой даже Киев: куда достанут ракеты КНДР?
- Американский посол лично "разруливает" киевскую пробку на дороге (ВИДЕО)
- Вице-президент США изящно пошутил над Кличко (ВИДЕО)
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»11:34
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ10:56
- LG выпустила очередной "стилусофон"10:40
- В Киеве неизвестные бросили коктейли Молотова в помещение «Ощадбанк»10:24
- Деньги появились: в Украине не исключили внеплановое повышение пенсий10:05
- Украинцев внесут в "газовые списки": что это значит09:47
- Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля09:30
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"