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В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится
Для операций с валютой больше не нужны будут лицензии, инвестицию за границу не придется регистрировать, а экспортерам развяжут руки. Такие нововведения предусмотрены в принятом законопроекте "О валюте", сообщает Обозреватель.
Документ поддержали 228 народных депутатов. Основной принцип – разрешено все, что не запрещено. К примеру, вести валютные операции разрешают всем банкам, а не только тем, кто получил дополнительную лицензию от НБУ. Единственное условие – о таких операциях нужно извещать регулятора для того, чтобы чиновники смогли вести статистику.
Простые украинцы не должны будут уведомлять о своих счетах за границей.
Что меняют:
Сделки без контроля. Валютный контроль за покупкой и продажей валюты на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте можно будет проводить без пристального внимания НБУ.
Кредиты и инвестиции можно не регистрировать. Если сейчас иностранный кредит, как и инвестиция за границу, должен пройти согласование и регистрацию в Национальном банке, после вступления закона в силу не нужно будет собирать документы и регистрировать подобные сделки.
Свободный капитал. Экспортерам не нужно будет за 180 дней продавать экспортную выручку (граница по срокам сдвигается), а бизнес сможет сам решать, куда переводить деньги.
Как пояснил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, с одной стороны, ограничения дают возможность четко контролировать приток валюты в страну, а с другой – создают неравные условия: кому-то могут дать лицензию быстрее, кому-то отказать. При этом эксперт отмечает, что регулирование в текущих обстоятельствах Украине необходимо.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, валюта, правила
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