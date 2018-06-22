В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится

22.06.2018 20:35

Для операций с валютой больше не нужны будут лицензии, инвестицию за границу не придется регистрировать, а экспортерам развяжут руки. Такие нововведения предусмотрены в принятом законопроекте "О валюте", сообщает Обозреватель.

Документ поддержали 228 народных депутатов. Основной принцип – разрешено все, что не запрещено. К примеру, вести валютные операции разрешают всем банкам, а не только тем, кто получил дополнительную лицензию от НБУ. Единственное условие – о таких операциях нужно извещать регулятора для того, чтобы чиновники смогли вести статистику.

Простые украинцы не должны будут уведомлять о своих счетах за границей.

Что меняют:

Сделки без контроля. Валютный контроль за покупкой и продажей валюты на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте можно будет проводить без пристального внимания НБУ.

Кредиты и инвестиции можно не регистрировать. Если сейчас иностранный кредит, как и инвестиция за границу, должен пройти согласование и регистрацию в Национальном банке, после вступления закона в силу не нужно будет собирать документы и регистрировать подобные сделки.

Свободный капитал. Экспортерам не нужно будет за 180 дней продавать экспортную выручку (граница по срокам сдвигается), а бизнес сможет сам решать, куда переводить деньги.

Как пояснил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, с одной стороны, ограничения дают возможность четко контролировать приток валюты в страну, а с другой – создают неравные условия: кому-то могут дать лицензию быстрее, кому-то отказать. При этом эксперт отмечает, что регулирование в текущих обстоятельствах Украине необходимо.

Источник: https://from-ua.com