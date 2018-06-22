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Венгрия сняла вето на проведение саммита НАТО-Украина
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 22 июня сообщил, что Будапешт снял вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского лидера Петра Порошенко. В это же время он добавил, что Венгрия продолжает блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН), о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Европейская правда».
В частности, Петер Сийярто на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии подчеркнул, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе. Он подчеркнул: «Решение венгерского правительства однозначное. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО». И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия дала свое согласие на участие Порошенко в специальном формате саммита.
Отмечается, что Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны. Он заявил: «Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины».
Теги: Донбасс, саммит, Венгрия, НАТО, вето
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