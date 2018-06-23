- СБУ заявила, что в Харькове предотвратили заказанный РФ теракт (ВИДЕО)14:35
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США ситуацию на Донбассе09:15
- Генерал пояснил, что Украине ожидать от Путина до проведения президентских выборов21:32
- В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится20:35
- Срна официально заявил, что покидает «Шахтер»20:15
- Порошенко представил нового главу Донецкой ОВГА19:45
- В аннексированном Крыму объявлена чрезвычайная ситуация19:30
- Венгрия сняла вето на проведение саммита НАТО-Украина19:15
- ДНРовцы минируют Донецк18:58
- В Кабмине анонсировали резкое повышение зарплаты: стали известны громкие подробности17:38
СБУ заявила, что в Харькове предотвратили заказанный РФ теракт (ВИДЕО)
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора.
Как отмечает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".
С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания.
Контрразведчики СБУ установили, что в апреле 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д / ЛНР".
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.
Теги: Украина, Россия, Харьков, теракт, СБУ
- Враг избрал стратегию "качелей": Цаплиенко рассказал о российском агенте, который в Украине пытался выкрасть данные американских военных из Sea Breeze-2017
- "Машу и медведя" навеяла девочка на крымском пляже: "От нее даже прятались"
- Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ
- Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"
- Трамп сдаст Путину Донбасс?
- Вице-президент США: Россия нарушила фундаментальные принципы границ Европы
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Донбасс в огне: пожары пожирают регион14:00
- Шахтеры Донбасса получили каплю в море – грядут протесты13:40
- Нравы "ЛНР": бывший "депутат" обманул девушку и обокрал пенсионерку13:25
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- СБУ заявила, что в Харькове предотвратили заказанный РФ теракт (ВИДЕО)14:35
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Донбасс в огне: пожары пожирают регион14:00
- Шахтеры Донбасса получили каплю в море – грядут протесты13:40
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»