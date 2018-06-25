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Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе
Многие украинцы изнывают от сильной жары, однако синоптики недавно обещали, что с субботы в Украину придет похолодание.
23 июня, в субботу по всей Украине, кроме трех восточных областей (Харьковская, Донецкая, Луганская) пройдут дожди. При этом температура воздуха действительно упадет очень ощутимо. Так, на западе страны, днем от 15 до 18 градусов выше нуля, в центре 21-25 градусов, на севере 16-18 градусов, на юге от 24 до 32. Жарче всего будет в восточных областях – до 33 градусов тепла.
24 июня, в воскресенье в Украине снова сухо – кроме западных областей, где ожидаются совсем небольшие осадки. При этом на западе средняя температура днем немного повысится, до 17-19 градусов, а вот в восточных областях наоборот, немного упадет – до 24-27 градусов.
25 июня, в понедельник температура воздуха останется такой же, как и в воскресенье, разве что в центральных и северных районах страны потеплеет на пару градусов, до +25. Дождей стоит ждать только в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.
26 июня, во вторник в Украину вернутся грозы, правда, только во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях. На большей части страны сухо, потихоньку возвращается жара – средняя температура воздуха днем от 24 до 29 градусов.
27 июня, в среду дожди с грозами пройдут практически везде. Температура воздуха в западных областях составит от 22 до 24 градусов, на севере от 24 до 26 градусов, в центре от 25 до 28 градусов, в восточных областях от 29 до 32 градусов, и на юге от 24 до 31 градуса выше нуля.
Источник: https://from-ua.com с ссылкой на "Сегодня"
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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