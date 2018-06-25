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Что будет с ценой на газ для населения в Украине
Во время «Часа вопросов к правительству» премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что цена на газ для населения может снизиться. Произойдет это, правда, предположительно к 2020 году, когда, по мнению специалистов, Украина не будет покупать газ, а будет даже продавать свой.
Но до 2020 года еще дожить надо, тут бы предстоящий отопительный сезон пережить. Ведь многим украинцам придется сидеть в холоде. Субсидию им не дадут, так как дети живут и работают за пределами Украины. Да много и других причин отказа.
А платить даже по 7 гривень за куб в холодные зимние месяцы (7 грн. х 400 кубов = 2 800 грн.) украинцы, получающие на руки три тысячи, а таких много, реально не смогут.
Ведь они еще пользуются светом и водой, за которые тоже надо платить. Выписать сына или дочь через суд сможет не каждый. Рука не поднимется собственного ребенка без прописки оставить. Пока правительство заморозило цены на газ до 1 августа.
По словам премьер-министра, с 1 августа для того, чтобы не разорвать отношения с Международным валютным фондом, надо будет цены на газ для населения и для промышленности выровнять. А в промышленной сфере куб газа стоит уже 10 гривень.
Цену на газ Владимир Гройсман называет «очень сложным вопросом» и говорит, что делает все возможное, чтобы ее не повышать. В местных управлениях по газоснабжению и газификации никакой информации о повышении стоимости голубого топлива пока нет.
Но если с 1 августа куб газа будет стоить в пределах 10 гривень, то снижение его стоимости в 2020 году будет интересовать не всех украинцев. Многие уже будут как-то обходиться без голубого топлива…
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ
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