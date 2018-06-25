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Гройсман озвучил план помощи населению при повышении цен на газ

25.06.2018 13:20
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Гройсман озвучил план помощи населению при повышении цен на газ

Власти рассматривают несколько сценариев, поддерживающих население при оплате счетов за газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки».

По его словам, сейчас цена газа для населения составляет около 7 тыс. грн за 1 тс куб. м, а предприятиям ресурс отпускается по цене около 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, приведение цен на газ для населения к уровню импортного паритета и создание в стране Антикоррупционного суда являются ключевыми условиями для очередного пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ и выделения стране нового транша объемом $ 1,9 млрд.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, Гройсман
 
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