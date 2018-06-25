Подарки на миллионы: всплыла закрытая информация о состоянии детей нового главы Донетчины

25.06.2018 19:00

Дети нового губернатора Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця обладают незаурядными доходами

В частности, им подарили квартиру за 4 млн гривен, они являются владельцами 90-метрового здания и 10 соток земли под Киевом.

Так, в сентябре 2017 отец, брат и Екатерина Куц, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив «Садовое общество «Усадьба».

Сообщается, что владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли под ним, оказались дети Куця — Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017.

Также в тот же день Анастасия и Александр Куц получили в дар — квартиру площадью 98 кв. м в ЖК «Французский квартал». Цены на подобные трехкомнатные квартиры там стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, поэтому стоимость такого жилья составляет около 4300000.

Согласно информации с открытого реестра МВД, новый губернатор автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куц является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года. Отмечают, что примерная стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно 35-40 тысяч долларов.

Декларация Куця закрыта, поскольку он ранее работал в СБУ.

Также до сих пор нет информации о новом главы и на сайте Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщалось, 22 июня президент Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.

41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что «депутат» народного совета «ДНР» Владислав Бердичевский заявил, что новый глава Донецкой областной ВЦА Александр Куць чуть ли не лично подорвал главаря боевиков Арсена Павлова «Моторолу». Об этом сообщают сайты, подконтрольные боевикам.

Бердичевский объявил, что любого, предназначенного Киевом в оккупантов считают «гауляйтером, исполнителем решений руководства бандеровской Украине».

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщили, что Куц должен был подать декларацию перед своим назначением, а несоблюдение закона влечет за собой уголовную ответственность.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Bihus.Info