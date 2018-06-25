Погром лагеря ромов и убийство в Львовской области, - реакция Совета Европы

25.06.2018 07:25

Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении злоумышленникам, напавшим на лагерь ромов, в результате чего один из последних был убит и еще четверо ранены, о чем пишет replyua.net.



В частности, с реакцией на произошедшее не заставили ждать и в Совете Европы, где заявили, что осуждают нападение на лагерь ромов в Львовской области. Таким образом, председатель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Гольтген на своей странице в социальной сети «Твиттер» заявила: «Мы напуганы в этот раз из-за того, что один человек погиб. Мы ожидаем безотлагательного, полного и прозрачного расследования».

Напомним, ранее Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины сообщил, что в результате нападения, которое произошло около полуночи во Львове, 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения, еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.

