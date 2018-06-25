Последние новости раздела
- В Украине теперь можно расплатиться с помощью отпечатка пальца17:30
- Украинским военнослужащим продлили отпуска17:10
- Порошенко позвонил Вакарчуку: названа тема беседы16:55
- Украина готова к "беспрецедентным шагам" для освобождения заложников – СБУ16:40
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- «От судьбы не уйдешь»: жителям ОРЛО присылают повестки в военкомат14:35
- В Украине сняли с продажи популярное обезболивающее14:17
- В Венгрии пообещали Украине «сюрпризы», если венгерский язык не получит особый статус14:00
- Клиенты «Приватбанка» начали получать опасные SMS. ФОТО13:40
Порошенко позвонил Вакарчуку: названа тема беседы
25.06.2018 16:55
Президент Украины Петр Порошенко побеседовал по телефону с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком.
Журналистка Соня Кошкина сообщила, что данный разговор состоялся 14 мая в день 44-летия Вакарчука. По ее словам, музыкант якобы дал четко понять главе государства, что выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах не планирует.
Кошкина уточнила: «Безусловно, дословное содержание беседы известно лишь им двоим, но источники в АП пересказывают ее суть именно так».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Вакарчук, звонок, Порошенко
Читайте также:
- "Я хочу увидеть, когда сюда придут мои люди, украинцы..." - пенсионерка из Донецка (ВИДЕО)
- Драмы "Голоса страны": Лазарев обругал дончанина. А зрители - спасли (ФОТО + ВИДЕО)
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук возглавляют рейтинг кандидатов на президентских выборах
- Ужасы Донбасс подтолкнули Вакрачука написать эту песню (ВИДЕО)
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- «От судьбы не уйдешь»: жителям ОРЛО присылают повестки в военкомат14:35
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- В Украине теперь можно расплатиться с помощью отпечатка пальца17:30
- Украинским военнослужащим продлили отпуска17:10
- Порошенко позвонил Вакарчуку: названа тема беседы16:55
- Украина готова к "беспрецедентным шагам" для освобождения заложников – СБУ16:40
- Бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов16:30
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Эксперты опровергли экологичность электромобилей16:10
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Спасать не будут: на любимом курорте украинцев запретили помогать утопающим15:43
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Советы, как правильно тратить деньги15:11
- Эксперт рассказала, чем опасна сырая морковь13:08
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Горловка пережила ураганный удар
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий