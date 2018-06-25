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Порошенко позвонил Вакарчуку: названа тема беседы

25.06.2018 16:55
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Порошенко позвонил Вакарчуку: названа тема беседы

Президент Украины Петр Порошенко побеседовал по телефону с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком.

Журналистка Соня Кошкина сообщила, что данный разговор состоялся 14 мая в день 44-летия Вакарчука. По ее словам, музыкант якобы дал четко понять главе государства, что выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах не планирует.

Кошкина уточнила: «Безусловно, дословное содержание беседы известно лишь им двоим, но источники в АП пересказывают ее суть именно так».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Вакарчук, звонок, Порошенко
 
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