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Прогноз погоды: по всей стране будет солнечно, только на западе – дожди
Дневная температура в Украине будет составлять до 26 градусов тепла
В понедельник 25 июня, на большей части территории Украины преимущественно солнечная погода. Осадки ожидаются только в западных областях, сообщает Укргидрометцентр.
В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях пройдут дожди, температура днем от 19 до 23 градусов, ночью 8-10 градусов.
На севере и в центре страны солнечно, воздух прогреется до 23 градусов тепла. На востоке также без осадков, температура воздуха днем – от 23 до 26 градусов, ночью – от 11 до 25 градусов тепла.
В Одесской области ожидается температура от 23 до 25 градусов тепла, в Николаевской и Херсонской – от 25 до 27 градусов. В оккупированном Крыму будет 24-26 градусов тепла днем, 12-14 градусов ночью.
Киевлян также ожидает ясный день без осадков, температура от 21 до 23 днем и от 8 до 10 градусов ночью.
Как рассказывал сайту "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, после резкого похолодания в Украину придет 40-градусная жара. До конца текущей недели в Украине резко снизится температура. Местами дневное понижение будет составлять до 10-12 градусов, а ночное до 20. Вместе с холодным фронтом, который пройдет по стране с запада на восток, придут дожди и грозы. Но такая погода будет не очень длительной.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
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