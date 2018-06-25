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Путинские силовики задержали еще одно украинское судно в Азовском море
Накануне вечером 24 июня, сотрудники береговой охраны пограничной службы российской Федеральной службы безопасности в Азовском море задержали украинское судно «Mednogorsk». Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении журналиста Андрея Клименко в социальной сети Facebook.
«24.06.18 в 21:30 на расстоянии 14 морских миль (25 км) к юго-востоку от Бердянской косы береговой охраной ФСБ Российской Федерации задержан украинский сухогруз MEDNOGORSK под флагом Украины (ENI: 42000072, MMSI: 272878200), судно идет из Мариуполя в порт Южный (Украина). Координаты 46°17'38" N 39°31'34" E. Продолжительность задержания - с 21:30 - 00:00 мч (2,5 ч)», – пишет он.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Так, 19 июня береговая охрана ФСБ РФ в Азовском море вблизи Бердянска задержала турецкий балкер ATA. Его грузоподъемность составила около 20 000 тонн. (IMO: 9521899). Это судно направлялось идет из Мариуполя в Дилишкелесы (Турция).
Теги: Донбасс, Азовское море, судно, россияне, задержание
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