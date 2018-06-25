Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате

25.06.2018 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате

По данным профсоюзов, речь – о почти двухстах миллионах гривен

Ровно месяц бастуют шахтеры предприятия "Селидовуголь".

Требуют выплаты задолженности по зарплате. По данным профсоюзов, речь – о почти двухстах миллионах гривен. Это зарплата за апрель и долги за прошлые годы. Сначала горняки стучали касками под Верховной Радой, потом пришли под Кабмин. По словам представителей профсоюза, на встрече с профильным министром им пообещали закрыть долги в течение 10 дней. Но проблемы отрасли нужно решать системно, заявил народный депутат Олег Ляшко, он поддержал шахтеров возле Кабинета Министров и перенес обсуждение их проблем в стены парламента.

 

"Мы присоединяемся к требованиям шахтеров и требуем заплатит людям зарплату. Не тратить 3 млрд долларов как в прошлом году Украина заплатила за импортный уголь – российский, африканский, вьетнамский. Зато нет миллиарда гривен чтобы купить "Червоноград уголь" и дать людям работу и зарплату. Нет полтора млрд гривен, чтобы построить шахту на Волыни и добывать больше украинского угля 14:32 + 14:47 Настоящая энергонезависимость – это когда зарплату получают украинские шахтеры, а на наших станциях жгут украинский уголь, торф и газ", – заявил он.

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, забастовка, зарплата, шахтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх