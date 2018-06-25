Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным

25.06.2018 19:57

Нардеп пояснил, когда может обостриться конфликт и стоит ли ожидать масштабного наступления российских войск

После разговора президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина не стоит рассчитывать на урегулирование конфликта на Донбассе. После чемпионата мира по футболу Россия нападать не будет, но стоит ожидать эскалации ситуации на фронте.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"В не верю, что напрямую могут идти переговоры о том, что Кремль выводит войска – не вижу для этого никаких оснований. Тем более, нет никаких оснований думать, что переговоры в телефонном режиме могут завтра полностью изменить ситуацию и решить проблему. Здесь (на Донбассе – ред.) за четыре года все уже настолько завязано, а Москва все равно продолжает отрицать любое прямое участие в конфликте, чтобы можно было вот так просто решить эту проблему", – пояснил он.

Тымчук отметил, что небольшая деэскалация конфликта на Донбассе связана с проведением Мундиаля (уменьшение количества обстрелов в сравнении с периодом до ЧМ), однако после турнира ожидается некий всплеск активности боевиков.

"Но не до уровня масштабных действий российских оккупационных войск, а до уровня, который мы наблюдали с начала года и на протяжении прошлого года – это постоянные обстрелы и так далее", – пояснил нардеп.

В то же время он считает, что обостриться ситуация на фронте может и в связи со спором о введении миротворцев на Донбасс – Москва настаивает на условиях, которые никак не может принять Киев.

"Возможно, будет немного горячее в контексте миротворческой миссии. Мы видим, что Москва прямо стоит на своем: миротворческая миссия может размещаться только вдоль линии разграничения, это VIP-охрана для наблюдателей ОБСЕ. То есть Москва ратует за такую миссию, которая не сможет ни на что повлиять на Донбассе. Позицию Киева и Запада мы тоже хорошо знаем – это взятие границы под контроль и всей территории ОРДЛО. Может быть какая-то эскалация в этом плане", – добавил Тымчук.

Источник: https://www.segodnya.ua



