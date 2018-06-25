Украинцы увидят Кровавую Луну

25.06.2018 09:20

В Украине можно будет увидеть самое длительное в XXI веке лунное затмение.



27 июля 2018 жители Земли смогут рекордное время наблюдать за лунным затмением, в ходе которого спутник приобретет темно-красный оттенок, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 20 хвилин.



Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке.



Длительность - около 103 минут. Время начала космического зрелища будет зависеть от времени восхода и захода Луны в разных точках земного шара.



На территории Украины наблюдать это явление можно будет несколько часов.



После затмения Луна пройдет через тень Земли и полная фаза завершится.



Отмечается, что лунное затмение может влиять на состояние здоровья человека.