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В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО

25.06.2018 10:05
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В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО

В Азовском море появились крупные медузы, которых ранее на побережье не наблюдалось.

Как сообщает портал Вместе, эти морские существа в большом количестве «оккупировали» прибрежную полосу воды.

Некоторые отдыхающие жалуются на ожоги, полученные в результате соприкосновения с медузами.

Как можно судить по фото, это — медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) — самая крупная медуза Черного и Средиземного морей. Теперь они появились и на курортах Азова. Эти медузы могут достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 кг. На её кружевных лопастях располагаются ядовитые стрекательные клетки. Яд Rhizostoma pulmo не представляет серьезной опасности для человека.

Однако у чувствительных людей при контакте с ротовыми лопастями может возникнуть сильное раздражение, сходное с ожогом крапивой, которое исчезает в течение короткого времени.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Азовское море, медуза
 
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