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В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО
В Азовском море появились крупные медузы, которых ранее на побережье не наблюдалось.
Как сообщает портал Вместе, эти морские существа в большом количестве «оккупировали» прибрежную полосу воды.
Некоторые отдыхающие жалуются на ожоги, полученные в результате соприкосновения с медузами.
Как можно судить по фото, это — медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) — самая крупная медуза Черного и Средиземного морей. Теперь они появились и на курортах Азова. Эти медузы могут достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 кг. На её кружевных лопастях располагаются ядовитые стрекательные клетки. Яд Rhizostoma pulmo не представляет серьезной опасности для человека.
Однако у чувствительных людей при контакте с ротовыми лопастями может возникнуть сильное раздражение, сходное с ожогом крапивой, которое исчезает в течение короткого времени.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Азовское море, медуза
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