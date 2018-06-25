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В центре Одессы взорвали автомобиль, есть пострадавший
25.06.2018 10:24
Сегодня ночью в центре Одессы прогремел взрыв, в результате которого пострадал глава охранной фирмы «Самсон».
По данным очевидцев, взрыв произошел 24 июня в 23:40 на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта. Отмечается, что скорее всего, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и нацгвардейцы.
Свидетель произошедшего сообщает, что пострадавший Андрей Бабенко приехал домой с семьей и в сопровождении охраны на автомобиле Mercedes черного цвета. Когда мужчина заходил домой с женой, детьми и охраной, сработало взрывное устройство. По предварительным данным, от взрыва пострадал только получивший ранение ног Бабенко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Одесса, взрыв, автомобиль
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