В центре Одессы взорвали автомобиль, есть пострадавший

25.06.2018 10:24

Сегодня ночью в центре Одессы прогремел взрыв, в результате которого пострадал глава охранной фирмы «Самсон».

По данным очевидцев, взрыв произошел 24 июня в 23:40 на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта. Отмечается, что скорее всего, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и нацгвардейцы.

Свидетель произошедшего сообщает, что пострадавший Андрей Бабенко приехал домой с семьей и в сопровождении охраны на автомобиле Mercedes черного цвета. Когда мужчина заходил домой с женой, детьми и охраной, сработало взрывное устройство. По предварительным данным, от взрыва пострадал только получивший ранение ног Бабенко.

Источник: https://donpress.com