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В Харькове расстреляли целую семью
Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Харьковской области, тела 40-летних мужчины и женщины были найдены в их квартире. Трупы обнаружила соседка. Также в помещении находилась 13-летняя дочь убитых. Девочка ранена и сейчас находится в больнице.
В ходе опроса свидетелей удалось установить, что недалеко от подъезда, в котором находится квартира потерпевших, стоял подозрительный автомобиль, который позже уехал в неизвестном направлении.
Автомобиль, на который указали свидетели, удалось задержать недалеко от метро Киевская. В машине нашли огнестрельное оружие.
Сейчас на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. Полиция выясняет все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.
следствие классифицировало преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, семья, убийство
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