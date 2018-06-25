«Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»

25.06.2018 08:30

На Луганщине бойцы ВСУ и «третья сила» жестко ответила боевикам «ЛНР» на провокационные обстрелы.

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети сообщил, что силы ООС ударили по всех направлениям с которых велись атаки оккупантов.

Так, Мысягин написал: «Позавчера ночью в районе поселков Желобок, Новотошковка, Крымское и окрестностях, лопнуло терпение у ВСУ и „Третьей силы“. Долго и массивно работали, причем одновременно сразу по нескольким направлениям. По всем целям, откуда до этого велись обстрелы наших позиций. Массивно и максимально жестко пошла ответка».

Источник: https://donpress.com