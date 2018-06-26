Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию

26.06.2018 14:46

Темы Донбасса и Крыма начали угасать уже в конце прошлого года, в этом году о них почти не говорят в РФ, по этой причине Кремль будет стараться переключить внимание общественности с внутриполитической игры на новый международный конфликт. Об этом заявил обозреватель и гражданский активист Антон Орехъ, передает "Диалог.UA".

Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы победить в двухчасовой войне против маленькой страны НАТО. Он сообщил, как только спрос на Крым и Донбасс окончательно закончится, что произойдет довольно скоро, Москва вынуждена будет искать новые громкие темы для разговора, чтобы отвлечь рядовых россиян от пенсионной реформы, повышения цен на бензин и прочих проблем РФ.

Активист убежден, что новой жертвой Кремля могут стать страны Балтии, которые НАТО может не успеть защитить и оперативно отреагировать на российскую атаку. По его словам, Путин не станет лезть в незнакомый регион и может зайти в Балтию под тем же предлогом, что и в Украину. Орехъ добавил, эта угроза вполне реальна и очевидна, разница с 2014-м лишь в том, что тогда никто не мог предположить, как поведет себя Путин, а теперь его планы приблизительно понятны Западу.

Военные эксперты Североатлантического Альянса спрогнозировали возможный результат первых дней войны: согласно результатам, силы НАТО потеряют большое количество времени из-за плохих дорог, к которым так привыкли россияне.