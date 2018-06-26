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Путин удвоит атаки против Украины, опасная дата уже известна
После чемпионата мира-2018 Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ДНР-ЛНР могут обострить ситуацию на Донбассе, но до масштабных операций дело вряд ли дойдет. При этом уже осень принесет новые опасности - Москва немного поменяет тактику и наряду с военным активнее будет использовать против Украины политический фактор давления.
Такое мнение высказал в блиц-интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп ДМИТРИЙ ТЫМЧУК.
- За последнее время украинский президент Петр Порошенко провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным. Это как-то отразится на ситуации на Донбассе? К чему эти разговоры с главным агрессором вообще?
- Смущает тот факт, что мы получили информацию об этих переговорах в общих чертах. Причем стороны не согласовали, что именно давать для широкой общественности. То есть мы не знаем нюансов. Возможно, были какие-то разговоры по поводу формата миротворческой миссии ООН.
При этом я не верю, что напрямую могут идти переговоры о том, что Кремль выводит войска – не вижу для этого никаких оснований. Тем более, нет никаких оснований думать, что переговоры в телефонном режиме могут завтра полностью изменить ситуацию и решить проблему. Здесь за четыре года все уже настолько завязано, а Москва все равно продолжает отрицать любое прямое участие в конфликте, чтобы можно было вот так просто решить эту проблему.
Возможно, речь идет о каких-то принципиальных моментах, и, как вариант, это разговор о той же миротворческой миссии.
Тем не менее даже то, что сообщает Администрация президента по поводу наших военнопленных и возможности их освободить – это серьезный показатель, поскольку мы понимаем, что судьба наших пленных зависит от доброй воли Кремля и его позиции, что бы нам ни рассказывали сказочники из ЛНР/ДНР. В этом плане у нас есть определенная надежда. Мы должны любыми способами добиваться того, чтобы наши ребята, наши соотечественники были на свободе. Это самое главное.
- А что может измениться на Донбассе после этих разговоров в военном плане? Ведь как происходит обычно – после каких-то заявлений Кремля боевики активизируют обстрелы и так далее.
Не зная подробностей разговора, трудно судить о том, какой может быть формат. Я следую обычной логике, и с моей точки зрения вряд ли разговор - даже на таком высоком уровне - может как-то кардинально изменить ситуацию. Стратегия Кремля прослеживается, и здесь все понятно. Сейчас чемпионат мира по футболу в России - это период, когда идет временная деэскалация, хотя о полной тишине речи вообще нет. После этого (чемпионат заканчивается в середине июля, - "Апостроф") будет какой-то период эскалации. Но не до уровня масштабных действий российских оккупационных войск, а до уровня, который мы наблюдали с начала года и на протяжении прошлого года – это постоянные обстрелы и так далее.
Возможно, будет немного горячее в контексте миротворческой миссии. Мы видим, что Москва прямо стоит на своем: миротворческая миссия может размещаться только вдоль линии разграничения, это VIP-охрана для наблюдателей ОБСЕ. То есть Москва ратует за такую миссию, которая не сможет ни на что повлиять на Донбассе. Позицию Киева и Запада мы тоже хорошо знаем – это взятие границы под контроль и всей территории ОРДЛО. Может быть какая-то эскалация в этом плане.
Но вполне очевидно, что сейчас Москва делает ставку на внутренние факторы в Украине и на свои способности влиять на них. Очевидно, что осенью начнется их серьезная деятельность во время широкомасштабной предвыборной кампании в Украине. Здесь для Москвы открывается широкое поле для деятельности по дестабилизации ситуации внутри Украины.
Их первая стратегическая линия – добиться прихода к власти в Украине пророссийских сил, соответственно, тогда все проблемы Кремля вообще решаются. Они будут вести переговоры с лидерами той же президентской гонки. С теми из них, которых Москва считает договороспособными, и которые даже могут нами позиционироваться как вполне проукраинские и патриотические. Эти кандидаты постараются за какие-то дивиденды, путем какого-то торга получить лояльность к себе со стороны Кремля, а Москва будет добиваться каких-то целей по Донбассу.
Здесь цель Кремля очевидна – номинально оставить ОРДЛО в составе Украины, при этом повесить на Украину под видом реинтеграции и деоккупации Донбасса решение всех социальных проблем жителей оккупированных территорий и восстановление всей инфраструктуры. И при этом де-факто эти территории будут под управлением Москвы. Это политическая линия.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, атаки
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