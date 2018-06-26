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Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
В очередной раз Соловьев отличился во время своей недавней программы, где обсуждался развязанный Кремлем на востоке Украины кровопролитный вооруженный конфликт. В момент одной из перепалок между гостями студии пропагандист заявил, что если ВСУ не отведут от линии фронта на Донбассе, то Украина потеряет всю свою территорию вплоть до Киева, передает "Диалог.UA".
Затем политолог Василий Вакаров в попытке пресечь открытые пропагандистские выпады заявил, что его лично интересует только вопрос, как остановить войну на Донбассе. В ответ на это путинский пропагандист Соловьев сказал, что он видит только один способ: отвод от линии разграничения украинских военных.
В свою очередь, украинский общественный деятель Вадим Трюхан после слов Соловьева заявил, что этого не произойдет, поскольку в создавшейся ситуации это очень глупо и ни один руководитель страны на подобное не пойдет.
После этого Соловьев перешел к своей привычной тактике и разразился угрозами в адрес Украины. "Не отведете армию - потеряете территорию до Киева", - пригрозил путинец, не зная, как еще парировать в диалоге с украинцами.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, потеря, территория, ВСУ
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