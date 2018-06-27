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Аспирант харьковского вуза оказался иранским шпионом, он приговорен к 11 годам тюрьмы
В понедельник, 25 июня, Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуея к 11 годам тюремного заключения. Мужчина оказался шпионом Исламской Республики Иран и планировал вывезти за пределы страны научные работы, связанные с исследованиями в военной сфере.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Информацию о противоправных действиях мужчины в Службе безопасности Украины (СБУ) получили в августе 2016 года.
Сообщается, что иностранец встречался с одним из сотрудников научного учреждения, которое занимается исследованиями в военной сфере. Во время подобных встреч Джадуея пытался приобрести определенные научные работы. Работник НИИ сообщил об этом в СБУ, сотрудники которой решили провести операцию по задержанию иностранного шпиона.
Во время так называемой продажи Али Джадуея был задержан оперативными сотрудниками СБУ. Несмотря на достаточное количество доказательств, обвиняемый свою вину не признал.
В понедельник, в Орджоникидзевском суде города Харьков, судья признал иностранца виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 114 Криминального кодекса Украины «Шпионаж» и поддержал предложение прокуратуры, приговорив иранца к 11 годам лишения свободы.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, Иран, тюрьма, шпионаж, аспирантура
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