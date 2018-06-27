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Будет указан отдельной строкой: стало известно о введении нового налога, который будут платить все
Стало известно о введении в столице специального налога «на подушку», который будут вынуждены платить все
Об этом сообщают международные журналисты.
«Новый налог вступит в силу с 1 июля 2018 года. Он распространится на все отели города и подобные заведения, которые размещают туристов. Налог будет способствовать повышению конкурентоспособности, улучшению инфраструктуры туризма и отдыха», — говорится в сообщении.
Следует уточнить, что речь идет о столице Литвы Вильнюсе, а размер нового налога будет составлять один евро с человека на ночь. Оплата будет происходить во время покупки гостиничного номера, а налог будет указан в чеке отдельной строкой.
Обратим внимание, что в Украине существует своеобразный аналог – туристический сбор. Он составляет один процент от стоимости гостиничного номера. Он уплачивается в счет местных бюджетов.
Напомним, международный валютный фонд выступает за переход Украины к другой модели налогообложения, которая включает в себя новый налог. Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по налоговой политике Татьяна Острикова по итогам встречи с представителями МВФ в Вашингтоне.
«В МВФ считают введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий возможным при условии выполнения определенных требований. Они прямо не поддерживают законопроект о налоге на выведенный капитал, чем пользуется украинская власть, прикрывая свое бездействие в налоговой сфере», — отметила она.
Как писала Politeka, украинцам рассказали, чем обернется введение налога на выведенный капитал. Так, по мнению эксперта одной из компаний Александра Почкуна, новый налог создаст целый ряд проблем и разрушит схемы, которые работали в Украине в течение последних 20 лет.
Почкун также отмечает, что на рядовых украинцах это никоим образом не отразится. Однако само новшество, уточнил экономист, несет в себе как позитивные, так и негативные моменты: «Широкие слои населения это вообще не затронет. Данное новшество будет влиять преимущественно на бизнес».
Из позитивных моментов эксперт отмечает то, что субъект будет уплачивать налог тогда, когда он будет выводить деньги из бизнеса: «При налоге на выведенный капитал, все средства, которые предприятия отправляют на собственное развитие они оставляют в бизнесе и не попадают под налогообложение».
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Литва, туризм, налоги
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