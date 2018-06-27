Делать бронежилеты станет дешевле: Порошенко подписал закон о налоговых льготах

27.06.2018 19:50

Глава государства одобрил изменения в таможенное и налоговое законодательство

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений", который распространяет налоговые льготы на средства для военных, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно изменениям в таможенном законодательстве, освобождаются от ввозной пошлины специальные средства индивидуальной защиты, нити и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов, лекарственные средства и медицинские изделия. Такие налоговые льготы будут действовать на период освобождения Украиной оккупированных территорий. Также закон уточняет перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан.

Президент также подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)".

Документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.

К этому времени налоговые льготы, особенности взимания и уплаты налогов и сборов были установлены на период проведения антитеррористической операции, которая закончилась 31 апреля. К ним относятся льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в АТО. Также устанавливаются льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.

Источник: https://www.segodnya.ua