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Град, ливни и смерчи, - синоптик предупреждает о надвигающейся непогоде

27.06.2018 10:35
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Град, ливни и смерчи, - синоптик предупреждает о надвигающейся непогоде

Значительный температурный контраст в Украине создают свежесть в западных областях и жара на востоке страны, и именно в этих регионах увеличивается угроза неожиданных смерчей, гроз и града. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке предупредила синоптик Наталья Диденко.

«Жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст. Именно в зоне таких контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи, поэтому в ближайшие дни, включая День Конституции и сопутствующие выходные, на Западе, в Центре, на Севере и в Одесской области в отдельных районах, подчеркиваю, в отдельных районах - сильные и сильнейшие ливни, грозы, град. В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные мелкомасштабные смерчи», - пишет синоптик. 

По ее словам, она предупреждает тех, кто в ближайшее время собирается отправиться на природу или на море – нужно быть очень внимательными и осторожными. Синоптик подчеркнула, что в этих регионах будет и много солнца, но, если вдруг начнет надвигаться гроза, нужно сразу спрятаться в безопасном месте. 



Теги: Донбасс, смерч, град, прогноз погоды
 
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