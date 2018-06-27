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Гривна за семь копеек: нацвалюта потерпела крах, тревожные цифры
За 22 года с момента своего введения украинская гривна обесценилась в 14 раз
Об этом рассказал директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает politeka.
Гривна стала национальной валютой Украины после проведения денежной реформы в 1996 году. За время своего обращения, банкнотный ряд национальной валюты несколько раз пополнялся новыми купюрами.
«Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнялся банкнотами новых номиналов. Действующий ныне ряд банкнот и монет является слишком большим и не вполне соответствует тем изменениям, которые произошли в стране за это время», — сообщил Зайвенко.
Также отмечается, что сегодняшняя одна гривна в эквиваленте равна 7 копейкам гривны образца 1996 года по уровню покупательной способности. Поэтому, если в 1996 году существовала потребность в обращении мелких монет, то сейчас ее практически нет.
«По сравнению с 1996 годом покупательная способность 1 гривны сейчас составляет около 7 копеек, 2 грн — 14 коп., 5 грн — 36 коп., 10 грн — 71 коп.», — отметил он.
Стоит отметить, что с 1 июля НБУ вводит практику округления сумм наличных покупок в связи с прекращением обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
С 1 июля при отсутствии монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг должны округлять суммы в чеке по следующему принципу: сумма, которая заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, которая заканчивается на 5-9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
Также в НБУ сообщали, что планируют ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен. В то же время, там прекращают чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
Напомним, в Украине на миллион настоящих купюр приходится три с половиной штуки фальшивых.
Эксперты констатируют, что в стране увеличилось количество фальшивых денег. Если в 2017 году на 1 миллион настоящих купюр приходились три с половиной поддельные, то в 2016 году их было даже меньше трех.
Если сравнивать с европейскими странами, это несущественный показатель. Там на миллион купюр приходится 33 фальшивых. Как правило, мошенники в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривен. Второе место занимают 100-гривневые купюры.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, гривня, курс валют
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