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Как поступить в украинский вуз: дорожная карта для школьников оккупированного Донбасса, - ВИДЕО

27.06.2018 17:48
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Абитуриенты с оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в высшие учебные заведения Украины по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». В 2018 году образовательные центры работают с 4 июня по 28 сентября.

Фонд "Відкрита політика" создал Дорожную карту-2018 для абитуриентов с востока Украины.

Подробнее смотрите на видео:

Пошаговая инструкция для абитуриентов из ОРДЛО, поступающих в высшие учебные заведения Украины также опубликована на сайте МОН.

В Мариуполе образовательные центры открыты в ПГТУ и МГУ.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, образование, ВУЗ, абитуриент, вступительные экзамены
 
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