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Мост через крупнейшую реку Украины вот-вот может рухнуть

27.06.2018 08:31
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Мост через крупнейшую реку Украины вот-вот может рухнуть

Варваровский мост через р. Южный Буг в Николаеве требует немедленного ремонта и прекращения всякого автомобильного движения по нему. Это может привести к транспортному коллапсу в области, пишет etcetera.

ФАКТ. В пятницу, 22 июня, на заседании исполкома мэрии Николаева пришли к выводу, что мост полностью исчерпал свой ресурс и требует немедленного ремонта.

ПРОБЛЕМА. Ситуация настолько серьезна, что эксперты советуют полностью закрыть автомобильное движение по мосту. Однако полное прекращение движения может привести к транспортному коллапсу не только в самом Николаеве, но и в области.

РЕШЕНИЕ. Мэру Николаева комиссия предложила как компромисс пока запретить движение по мосту только грузовых автомобилей, а также немедленно обратиться за финансированием ремонта моста в Кабмин Украины.

КСТАТИ, общая протяжённость вместе с насыпной частью разводного Варваровского моста составляет около 2 километров. Мост был построен в 1964 году.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, мост, река
 
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